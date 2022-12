Mandorlini: “Inter-Napoli? Sarà un passo importante più per i nerazzurri. Uscirne…”

Intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Andrea Mandorlini ha parlato di Inter-Napoli in programma il 4 gennaio: "Non so se sarà l'ultima chiamata Scudetto per Inzaghi e compagni, ma sicuramente sarà un passo importante più per l'Inter che per il Napoli. Uscirne sconfitti sarebbe durissima per i nerazzurri, mentre i partenopei avrebbero ancora tanto margine".