Mandorlini: “Scudetto, Inter favorita. Ecco in chi mi rivedo. Occhio al Verona”

La lunga intervista rilasciata dall'ex giocatore nerazzurro a Tuttosport

Gianni Pampinella

Intervistato da Tuttosport, Andrea Mandorlini ha parlato della lotta scudetto, di Inter-Verona e del momento dei nerazzurri. "Dopo l’ultimo turno di campionato i nerazzurri sono rientrati in piena corsa per il titolo. Adesso ogni impegno sarà importantissimo. Il calendario dei campioni d’Italia sembra buono ma le partite vanno giocate. E sabato sarà difficile battere la squadra di Igor Tudor: hanno grande condizione fisica e psicologica, si vede che stanno bene. Le motivazioni dei padroni di casa saranno altissime ma lo stesso vale per gli ospiti, che potranno affrontare i rivali liberi mentalmente in un Meazza gremito".

Quale sarà la tattica dell’Hellas per provare a colpire l’Inter?

«In questo momento i veneti hanno gamba, convinzione e autostima. Un proprio modo di giocare che prevede la pressione alta. Questo costringerà i nerazzurri a uscite precise, sicure e pulite. I giocatori del Verona ti vengono a prendere e provano a rubare palla vicino alla porta. Immagino che qui sia una delle difficoltà maggiori per l’Inter di Inzaghi. Poi magari durante la partita tale decisione potrebbe anche trasformarsi in un boomerang ma non credo. Proprio perché in questa stagione l'Hellas ha dimostrato di poter giocare a viso aperto contro qualsiasi avversario».

Simeone in nerazzurro sarebbe “romantico”?

«Moltissimo. Non gli mancherebbero i rivali ma Giovanni potrebbe tranquillamente fare parte della rosa dell’Inter».

A proposito di questo, chi è il Mandorlini attuale tra i nerazzurri?

«Io ero un jolly, ricoprivo vari ruoli. Mi piace tantissimo Bastoni, che però è più bravo se comparato a me. Le dico D’Ambrosio, che giocava esterno e che ora è scalato al centro».

L’Inter arriva dall’1-0 conquistato contro la Juventus.

«Il calcio è lo sport più bello del mondo perché non c’è mai nulla di scontato. L’ultimo turno sembrava scritto e invece si è rovesciato tutto. I nerazzurri in precedenza, nonostante avessero giocato bene, avevano perso punti. A Torino invece, pur soffrendo, è arrivata una vittoria. E ora ci sono tante componenti che fanno ben sperare. Non tralasciamo nella corsa al tricolore il Napoli, l’outsider della volata finale».

Chi è la squadra favorita per il titolo?

«Da nerazzurro, dico Inter. Mi auguro che questa vittoria con grande fatica e difficoltà contro la Juventus sia quella della svolta. L’Inter è rientrata pienamente in corsa, poi chiaramente, come abbiamo visto, devi portarle a casa le partite».

Come vede il Milan?

«Ho visto la gara contro il Bologna con curiosità. I rossoneri mi sembravano preoccupati del risultato ma non hanno disputato una gara di quelle dove sembrasse facessero di tutto per vincere. Il momento del Diavolo è delicato».

Testa e personalità saranno fondamentali. L’Inter, da campione in carica, può avere maggiori certezze.

«Sì, è capitato anche a me. La stagione successiva allo scudetto ci sentivamo più forti, consapevoli e sicuri. Nel Milan, ad esempio, in pochi hanno già vinto».

(Tuttosport)