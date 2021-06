Senegal, inaugurato ospedale grazie a Mane. Il giocatore ha donato oltre 500 mila euro

Sadio Mane si è dimostrato ancora una volta fonte di ispirazione per il popolo senegalese

Sadio Mane si è dimostrato ancora una volta fonte di ispirazione per il popolo senegalese. L'attaccante del Liverpool ha finanziato la costruzione di un ospedale nel suo villaggio natale di Bambali investendo 530 mila euro. Dopo essere tornato in Senegal per rispondere alla chiamata della sua nazionale e disputare le gare contro Zambia e Capo Verde, Mane ha incontrato il presidente del Senegal Macky Sall per discutere del suo progetto. Il giocatore avrebbe chiesto assistenza allo Stato per la ricerca del personale medico da inserire nel nuovo ospedale.