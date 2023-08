Le parole del giornalista: "Si sta andando a dama perchè c'è la volontà di tutte le parti. Si sono mosse in prima persona le due proprietà"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha fatto il punto sulla trattativa Roma-Chelsea per Romelu Lukaku: "Si sta andando a dama perchè c'è la volontà di tutte le parti. Si sono mosse in prima persona le due proprietà americane e quando si muovono le proprietà gli affari vanno in porto".