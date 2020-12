Manicone: “Inter, ecco cosa mi è piaciuto contro il Borussia. Lukaku? Incredibile fame di gol”

Antonio Manicone, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW. Questo il suo pensiero sulla squadra nerazzurra e in particolare sulla vittoria in casa del Borussia di martedì: “Un’ottima partita. Conoscendo bene il Borussia, è una squadra tosta da affrontare. L’ha giocata con grande personalità e intelligenza tattica. Sicuramente la svolta è stata Lukaku, ma soprattutto mi è piaciuta la forza mentale della squadra. Quando devi solo vincere, il risultato non è scontato”.

Lukaku è il miglior 9 in circolazione?

“L’Inter gioca molto su di lui, è fondamentale. Credo che è in grande forma, così come Morata alla Juventus. Mi è piaciuto come è cresciuto, soprattutto ora fa gol. E poi vedo Haaland, che è incredibile, giovane, che segna tanto. E’ incredibile per la fame di gol che ha. In prospettiva diventerà un grande”.