Manicone: “Lukaku uomo chiave di questa Inter. Conte non molla, ci si aspetta che…”

Antonio Manicone prima di Inter-Napoli: “Spero di vedere una bella partita. Credo che l’Inter dovrà trovare le energie mentali dopo il derby, per il Napoli Coppa Italia e Champions rappresentano dei grandi obiettivi. Uomo chiave dell’Inter? per come gioca Conte mi sta piacendo molto Lukaku. E’ il terminale di tutte le azioni, bravissimo a difendere la palla e far salire la squadra, alcune volte gioca da solo contro tutta la difesa avversaria. Rappresenta l’anima, la generosità e la voglia di vincere dell’Inter. Il messaggio è che la Coppa Italia è importante, bisogna andare avanti e manca poco per arrivare in finale. Dall’Inter di Conte ci si aspetta che possa alzare almeno un trofeo. E’ su tre fronti e messa bene. Conte non molla di una virgola, i giocatori lo seguono alla cieca”.

(Inter TV)