Manolas: “Inter grande squadra, verrà a Napoli per vincere. Qualificazione alla pari”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli a San Siro, Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha analizzato così quanto accaduto al Meazza:

“Dopo una sconfitta pesante a casa nostra, abbiamo fatto una grande partita oggi. Merito di questi ragazzi. Abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter, che lotta per lo scudetto. Stiamo lavorando per migliorare la fase difensiva. Oggi abbiamo visto che la squadra sa anche soffrire e difendere. Se continuiamo così ci toglieremo delle soddisfazioni. La qualificazione è al 50%, l’Inter è una grande squadra e verrà al San Paolo per giocarsi le sue possibilità. Vogliamo vincere“.

(Fonte: Rai Sport)