Morte Maradona, l’audio choc del medico: “Il ciccione sta morendo. Dimmi se la famiglia…”

Si aggrava la posizione di Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per la morte di Diego Armando Maradona. Come riportato in esclusiva dalla testata argentina Infobae, infatti, al vaglio degli inquirenti ci sono alcuni audio che getterebbero ancora più ombre sulla condotta dei due medici. Alla Cosachov, in particolare, Luque avrebbe detto il 25 novembre, giorno della morte dell’ex numero 10 argentino:

“Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”.

Rispondendo poi a un collega che gli chiede conferme sull’accaduto, Luque aggiunge: “Si, scemo, il ciccione sta morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì“.

(Fonte: Infobae)