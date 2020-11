Il calcio continua a piangere la scomparsa della sua stella più luminosa, Diego Armando Maradona. Tutti i personaggi dello sport e non si stanno unendo in queste ore nel ricordo la leggenda argentina. Fra loro, anche Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa dopo Tottenham-Ludogorets di Europa League. Nel video, le commosse parole dell’ex allenatore dell’Inter.