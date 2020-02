Maradona: “Magari Messi a Napoli, ma non farebbe come me. Non ha vissuto…”

“Mi sarebbe piaciuto affrontare uno come Messi. E’ arrivato al San Paolo quando il San Paolo è in decadenza. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto io, ma può giocare tranquillamente a Napoli. Non potrebbe fare quello che ho fatto io, ma mi piacerebbe che i napoletani avessero in squadra uno come Messi”. Lo ha detto Diego Maradona, in mixed zone, al termine della partita che il ‘suo’ Gimnasia La Plata ha disputato in Coppa d’Argentina. L’ex ‘Pibe de Oro’, che ha avuto alle proprie dipendenze Messi quando guidava la Nazionale argentina ai Mondiali in Sudafrica nel 2010, ha parlato dopo la prova dell’asso del Barcellona ieri sera in Champions.

(ANSA)