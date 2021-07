Maran: “Inzaghi? L’Inter ha scelto un allenatore che dà continuità e che…”

Le parole del tecnico: "Arrivare dopo che una squadra ha vinto non è mai semplice. Anche perchè è impossibile superare quel risultato"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Rolando Maran, ex tecnico del Cagliari, ha parlato così della scelta dell'Inter di puntare su Simone Inzaghi post-Antonio Conte: "Arrivare dopo che una squadra ha vinto non è mai semplice. Anche perchè è impossibile superare quel risultato. Ripeto, non è facile però l'Inter ha scelto un allenatore che dà continuità a un certo lavoro di Conte e che potrà anche mettere idee sue in base al materiale tecnico a disposizione".