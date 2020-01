Maran: “Volevamo venire a Milano e non fare una partita di attesa. Nainggolan…”

Al termine di Inter-Cagliari, Rolando Maran ha commentato la gara ia microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “Volevamo venire a Milano e non fare la partita d’attesa. Venire a Milano e tenere il dominio della partita non è semplice e noi lo abbiamo fatto. Quella in Coppa Italia è stata una serata che è andata storta. Nainggolan? Radja è Radja, è una grandissima personalità, oggi ha fatto un sacrificio enorme. Siamo in un momento di ripresa, anche oggi mancavano 7 giocatori e oggi questa squadra ha dimostrato senza piangere prima della partita, di soffrire“.

(Sky Sport)