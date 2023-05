Marangon: “Inter, attenzione al fattore Bentegodi. E in Champions devi provarci”

L'Inter di Simone Inzaghi torna oggi in campo dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio: avversario di turno, il Verona. Luciano Marangon, doppio ex di giornata, ha parlato della sfida del Bentegodi ai microfoni di Repubblica: "Vorrei dire con diplomazia che tifo per entrambe le squadre e per nessuna, ma la verità è che, per come si è messo il campionato, il mio cuore è gialloblù. La qualificazione alla Champions è importante, certo, ma la salvezza è la salvezza".