Marani: “Ci vuole un’altra Inter, l’anima di Conte si è un po’ persa. Sono convinto che…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare di Atalanta-Inter, Matteo Marani ha fatto il punto sul difficile momento della squadra di Antonio Conte, sottolineando le difficoltà difensive evidenziate dai nerazzurri in questo inizio di stagione:

“E’ evidente che l’Inter abbia delle difficoltà difensive. Sono 15 i gol presi in 9 partite tra campionato e Champions. Non è da Inter, e non è da Conte. Credo che i nerazzurri abbiano avuto anche un po’ di sfortuna. Al di là di questo, però, l’Inter non ha quella ferocia e quella rabbia vista, per esempio, nella partita di Bergamo a luglio, il punto più alto della scorsa stagione insieme alla campagna europea di agosto. Lì si è avuta la massima espressione del gioco di Conte, che in realtà si è un po’ perso. Non sappiamo perché, anche se continuo a credere che a fine stagione i nerazzurri saranno lassù, così come la Juventus. La stagione è lunga, ma ci vuole un’altra squadra“.

(Fonte: Sky Sport)