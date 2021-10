Marani: “Inter, ieri ottimo Vidal. La dico in maniera brutale: i 5 cambi sono un regalo a…”

Inzaghi aveva bisogno di dare un impulso alla sua Inter e l'atteggiamento determinato di chi è entrato contro il Sassuolo è risultato decisivo

"Bisogna sottolineare come siano entrati in campo i giocatori dell'Inter. Per esempio, Vidal ha fatto una prestazione di grande livello, lui che l'anno scorso non era pervenuto. Oggi agli allenatori è richiesta capacità di gestire i cambi. Ma serve anche che chi entra dia risposte importanti: la partita può cambiare volto. I cinque cambi, la dico in maniera brutale, sono un regalo alle grandi: è finito il tempo della necessità da emergenza da pandemia, quindi non si capisce perché siano stati istituzionalizzati i cinque cambi. E' vero che è tutto più spettacolare, ma per esempio Juric ieri ha messo Baselli e Rincòn e si è ritrovato una Juve con molte più alternative e più fresca".