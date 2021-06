Marani: “Scettico sull’azionariato popolare per l’Inter. Difficilmente praticabile”

Della questione Interspac e dell'ipotesi dell'azionariato popolare per l'Inter ha parlato a Sky Sport il giornalista

"Azionariato popolare all'Inter? La vedo molto difficile. È difficilmente praticabile, tanto che non ci sono precedenti. Non siamo il calcio tedesco dove le proprietà sono diffuse. Da noi c'è un principio industriale diverso, c'è una proprietà che va avanti che sostiene e finanzia. Idea suggestiva, non la voglio bocciare, ma un po' di scetticismo ce l'ho per l'esperienza e la storia del calcio italiano. Soprattutto per un grande club come l'Inter, voluminoso e costoso. Magari un sostegno a chi guiderà, ma guidare un club è diverso".