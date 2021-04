Marani: “Scudetto? L’Inter dovrebbe mandare una cassa di champagne alla Juve”

Il giornalista ha commentato il cammino dell'Inter in campionato e il lavoro di Conte coi nerazzurri

"Conte non è stato preso per vincere in Europa, ma per riportare l'Inter a vincere il campionato dopo 10 anni che non lo vinceva. Era la missione che tutti chiedevano a questa Inter e Marotta intelligentemente ha scelto Conte. Una volta conquistato lo scudetto l'Inter dovrà fare un lavoro sull'Europa per andare avanti. Non gli è girata benissimo in Champions, non ha avuto fortuna. Dopo gli ottavi tutte squadre con budget oltre i 500 milioni di euro, l'Inter è molto lontana. Già è un privilegio avere Lukaku, bisogna essere realisti per giocare con Real, Bayern e Barça devi avvicinarti col volume economico. L'unica è la Juve che è decima in Europa. L'Inter deve crescere ancora, io penso che Conte continuerà a guardare molto al campionato. Conte non ha dimenticato agosto: le voci su Allegri, gli scenari alternativi... Conte non li ha mandato giù, li ha solo tenuto in frigorifero e ora li ha tirato fuori fresco. Se l'Inter vince lo scudetto dovrebbe mandare una cassa di champagne alla Juve, la feste la dovrebbe condividere coi bianconeri".