Marani: “Conte ha bisogno di vincere, un trofeo può cambiare le cose. Lautaro? La svolta con Icardi”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato della Coppa Italia e della voglia di Conte di alzare un trofeo, oltre che della situazione di Lautaro Martinez:

“Conte è quello che ha più bisogno di vincere. L’Inter è terza come quella di Spalletti, in Europa non è andata come ci si aspettava. Poter alzare un primo trofeo è importante, anche quella di Mancini ripartì da questo trofeo. Il processo è in crescita e c’è bisogno assolutamente di portare qualcosa a casa per cambiare il corso delle cose in casa Inter. Non credo che l’Inter debba più dipendere da un giocatore, questo scatto qui l’ha fatto con Icardi che in proporzione era molto di più di Lautaro come centralità all’interno della squadra. L’Inter ha scelto la squadra e l’allenatore e ha messo fuori Icardi. Oggi l’Inter ragiona in maniera diversa, ecco perché è importante che l’Inter chiuda la stagione portando a casa un trofeo. Sempre per rompere questa negatività. Se l’Inter assomiglia a quella che ha iniziato la stagione, vincendo sei partite di fila, credo che non si precluda nulla. Se è l’Inter con cui ci siamo lasciati no perché ha pagato i tanti problemi fisici. Credo e penso che Conte possa fare qualcosa di significativo, può fare qualcosa di importante. È una sorta di Europeo e l’ultimo che ha fatto Conte non è andato proprio male”.