Marani: “Inter, partita complicata: Siviglia molto forte. Conte è cresciuto da quando…”

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha parlato così di Antonio Conte nel giorno di vigilia di Siviglia-Inter, finale di Europa League:

“Ieri abbiamo parlato di Zhang, oggi parlerei di Conte che è l’altro grande perno e protagonista di questa partita. A Conte ha fatto bene l’Europa, l’esperienza al Chelsea. Antonio è cresciuto dal punto di vista della mentalità, ha scacciato i freni come le frasi sui 10 euro nei ristoranti da 100. Vale anche per i calciatori, che vanno fuori e poi acquisiscono una mentalità ampia e a ragionare a livello europeo. La scelta di Lukaku arriva perché è figlia dell’esperienza di Conte al Chelsea, Young anche. Soffia un’internazionalità sull’Inter. Potrebbe essere il primo trionfo di una proprietà straniera in Italia e sarebbe benaugurante per altre proprietà. La partita è complicata, il Siviglia è molto forte”.