Marani: “Con de Vrij è un’altra Inter. Vidal e Sanchez, ecco cosa penso. E Sensi potrebbe…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani commenta il momento dell’Inter. Il giornalista sottolinea la profondità della rosa nerazzurra: “L’Inter ha alternative che l’anno scorso non aveva. Con Vidal l’Inter acquisisce personalità, carisma, è un trascinatore, abbiamo visto con la fiorentina come quando sia entrato lui e Nainggolan quel tipo di carica e anima guerriera che cOnte cerca, loro ce l’hanno tantissimo. Sanchez è forse una sorta di migliore acquisto dell’Inter, con la sua duttilità e capacità di mettersi al servizio degli altri. L’Inter è cresciuta anche da questo punto di vista, questa è gente che ha vinto, gente dal gol facile, Vidal porterà dei gol che sono mancati l’anno scorso. Anche Sensi potrebbe essere un altro elemento importante per l’Inter. La difesa? Secondo me con de Vrij e Skriniar è un’Inter più coperta e chiusa, la difesa vista contro la Fiorentina era troppo leggera. Con de Vrij è un’altra Inter“.

(Sky Sport)