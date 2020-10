Marani: “Inter, non vedo elettricità. Come se Conte avesse preso la follia dai nerazzurri”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato la situazione in casa Inter dopo il pareggio per 2-2 in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, risultato frutto di alcune disattenzioni in difesa da parte dei nerazzurri:

“Io non sto vedendo l’Inter di Conte. La squadra gioca, ma manca la corrente, ovvero la ferocia, la grinta, la fame e l’ossessione di vincere. L’anno scorso, Conte non aveva la squadra più forte del campionato, è stato lui a fare la differenza. In questo inizio di stagione ha già preso 10 gol. Le assenze ci sono, ma l’assenza più grande in questo momento è lo spirito, l’elettricità che Conte sa trasmettere. Se guardiamo i giocatori, per ora sono tutti sotto il loro livello. L’Inter, improvvisamente, ha una fragilità che prima non aveva. E’ come se questa partita avesse cambiato la sua fisionomia. I nerazzurri hanno smarrito la loro essenza: è come se Conte avesse preso un po’ della pazzia dell’Inter e non l’Inter la razionalità di Conte“.

(Fonte: Sky Sport)