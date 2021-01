Marani: “Inter-Juve lo scorso anno doccia fredda. Per Conte sarà una gara risolutiva”

Domenica sera si gioca la grande sfida tra Inter e Juve a San Siro. Del big match del campionato ha parlato il giornalista Matteo Marani a Sky Sport:

“Tra Inter e Juve arriva meglio la Juventus che è in grande ripresa. L’Inter ha fatto un punto in due partite, per i nerazzurri gara risolutiva. Lo scorso anno la differenza tra Juve e l’Inter c’è stata, fu una doccia fredda lo scorso anno. Non avere questa superiorità dei bianconeri sarebbe confortante per l’Inter. Se l’Inter vince o fa una grande prestazione può essere una spinta per prendere sicurezza, consapevolezza, padronanza che non può venire dalla rosa, ma dallo spirito che Conte ha dato sempre alle proprie squadre. La differenza l’Inter la deve fare dal punto di vista mentale”.