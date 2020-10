Marani: “L’Inter guarderà soprattutto al campionato. È stata costruita per…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato il girone di Champions League dell’Inter. Questo il pensiero del giornalista: “L’Inter inevitabilmente guarderà soprattutto al campionato. Certo, deve onorare nel migliore dei modi la Champions, non può non farla bene, però dovrà guardare al campionato. L’Inter è stata costruita per rivincere in campionato dopo un digiuno di 10 anni, è quello l’obiettivo di Conte e di tutti. Io mi aspetto un’Inter compatta, un grande blocco“.

(Sky Sport)