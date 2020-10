Marani: “Inter, ecco cosa mi ha colpito di Lukaku. Forse ai nerazzurri manca…”

Matteo Marani, ospite di Sky Sport, ha parlato di Romelu Lukaku. Queste le considerazioni al triplice fischio di Genoa-Inter: “Lukaku è andato in campo sempre. La cosa che mi ha sempre colpito di lui l’anno scorso è che è stato continuo per tutta la stagione. Anche adesso sta facendo altrettanto. Forse all’Inter manca qualche gol dai centrocampisti, che possono fare di più di quanto fatto finora. L’Inter l’anno scorso ha fatto 17 reti in meno dell’Atalanta e sono tante secondo me, spiegano cosa è mancato”.