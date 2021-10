Marani: “Inter, manca equilibrio: Barella è l’esempio. E il carattere di un anno fa…”

Il giornalista ha parlato della squadra nerazzurra e di come è cambiato il suo modo di giocare: ha perso qualcosa in difesa e in mentalità

Eva A. Provenzano

«In Champions l'Interha un'opportunità superiore al campionato, addirittura. Nel senso che lì Inzaghi può fare cose diverse rispetto al predecessore. Il margine è maggiore. Chiaro che arrivare dopo Conte in campionato, con l'allenatore che ha fortemente messo la sua impronta, fare di più è impossibile. Ma in Europa può fare di più». Alla vigilia della gara importantissima contro lo Sheriff, Matteo Marani, su Skysport ha parlato dell'Inter e del suo percorso in CL, un percorso nel quale può fare di più dato che nella scorsa stagione è stata eliminata ai gironi.

Il giornalista ha sottolineato anche un altro aspetto evidente dei nerazzurri:

«L'Inter ha perso l'equilibrio, è una squadra che tende a salire tutta insieme. Il simbolo è Barella: con Conte aveva compiti dettati, molte regole di contenere, di essere innanzitutto difensore poi attaccante. Oggi si spinge più in avanti, perché c'è maggiore liberà. Questo sbilanciamento dell'Inter lo dicono anche i numeri della difesa, che sta subendo. Aggiungo anche l'elemento della testa. Non puoi buttare via la partita in quel modo lì. Quando anche sei sotto due a uno devi continuare a giocare e avere il carattere. L'anno scorso, specie nella seconda parte della stagione, l'Inter ha visto spesso in maniera straordinaria. Quello non deve essere smarrito».

(Fonte: SS24)