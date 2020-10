Marani: “Inter-Milan, quante cose cambiate dall’ultimo derby. Sabato sarà il primo…”

Da quel giorno è cambiato quasi tutto. Nessuno poteva immaginare che il calcio e l’intero mondo si sarebbero bloccati da lì a qualche giorno, facendo del derby di sabato prossimo il primo giocato a porte (quasi) chiuse e in tempo di pandemia. Da allora l’Inter è cresciuta tanto, tantissimo, perché ha chiuso il campionato con 82 punti, cifra mai toccata dai tempi del Triplete di Mourinho, e perché ha vissuto un agosto decisivo, arrivando a una impensabile – a febbraio – finale di Europa League. Aggiungiamoci gli acquisti di Vidal, Hakimi, Kolarov, oltre al prezioso rinnovo con Sanchez. Una squadra finalmente strutturata per competere per lo scudetto.

Se possibile, però, persino più inatteso è stato il percorso del Milan, che dopo quel derby perduto ha messo insieme i due mesi più incredibili e pazzeschi degli ultimi anni. Nel post lockdown, i rossoneri hanno sommato 30 punti in 12 giornate, primi davanti ad Atalanta, Inter, Roma, Napoli e Juventus”.