Marani: “Inter festa strameritata. Come migliorare? Penso che bisognerà partire dal portiere”

Il giornalista negli studi di Sky Sport ha commentato la vittoria dell'Inter di questa sera contro la Sampdoria

L'Inter è scesa in campo a San Siro da campione d'Italia. Nonostante lo scudetto già conquistato, la formazione di Conte non ha rallentato la sua marcia e ha battuto anche la Sampdoria di Ranieri . Nel post partita, a Sky Sport, ne ha parlato il giornalista Matteo Marani:

"Queste immagini sono molto belle, è una festa strameritata. Una grande impresa sportiva, credo che questo gruppo sia stato una delle chiavi. Conte ha tenuto tutti uniti. Vittoria di un gruppo che ha attraversato anche momenti difficili. le parole di Pinamonti significano che Conte ha vinto. Non ha mai lasciato fuori gli altri, ha scelto i titolari ma quando ha chiamato in causa gli altri hanno sempre risposto bene. L'Inter ha 22 punti in più rispetto all'ultimo anno di Spalletti, una crescita generale. Per migliorare l'Inter bisogna partire dal portiere, con tutti i riconoscimenti che vanno dati ad Handanovic. Per un fatto anagrafico e di prospettiva bisogna individuare un portiere. Poi bisogna togliere quelli con ingaggio più alto, migliorare e abbassare ingaggi. Conte parlerà con Zhang, chiaro che qualcosa vorrà. Lui e Trapattoni unici a vincere con Juve e Inter. Forse poteva già vincerlo lo scorso anno il campionato. L'Inter ha avuto una cultura di costruzione, ha cominciato 4 anni fa a migliorare, con Spalletti e poi Conte ha dato la svolta".