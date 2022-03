Marani: “Scudetto? Inter più strutturata, ha già vinto e questo aiuta. Milan e Napoli…”

Presente negli studi di Sky Sport, il giornalista dice la sua sulla lotta scudetto

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto. Per il giornalista è l'Inter la squadra favorita per la vittoria finale. "Credo che l'Inter sia la più strutturata dal punto di vista psicologico e mentale, perché ha già vinto e questo aiuta. Milan e Napoli quando si sono trovati in una situazione in cui dovevano confermare la posizione di vertice, hanno un pochino pagato. Il Milan quando deve fare la partita fa più fatica".