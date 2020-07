Marani: “Inter, secondo posto importante. Conte deve fare come Trapattoni e non come Lippi…”

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Matteo Marani sottolinea quanto sia importante per l’Inter raggiungere il secondo posto in caso di vittoria contro il Torino: “Il secondo posto non è solo simbolico, ma importante dal punto di vista psicologico per l’ambiente. Conte deve scampare a un pericolo che è quello di terremotare un ambiente. Deve fare come Trapattoni e non come Lippi che si vide sfuggire la situazione di mano proprio all’Inter. Invece Trapattoni riuscì a mettere le basi e vinse il campionato al terzo anno. È un invito che faccio a Conte perché in questo momento ha tutte le condizioni ideali: ha una società che lo segue che è pronta a fare investimenti, tifosi che lo stanno aspettando. Deve stare attento a non diventare lui l’elemento di disequilibrio in questa Inter. Deve essere molto equilibrato e togliere un po’ di frustrazione“.

(Sky Sport)