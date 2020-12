Marani: “L’Inter? Come tipo di gioco mi ricorda quella di Simoni. Il problema è quando…”

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato dell’Inter attesa domani dalla gara interna contro il Bologna. Questo il commento del giornalista: “È la partita peggiore per l’Inter, non a caso l’anno scorso il Bologna ha battuto l’Inter. Il Bologna vive un buon momento, il problema per l’Inter è quando deve interpretare la partita. La strada che ha scelto Conte fino a oggi, ovvero quello di fare un gran possesso palla, del predominio, quella non è la squadra“.

“Quando l’Inter fa molto possesso palla, in genere fa meno occasioni e non vince, non può essere casuale. Lukaku quando prende metri e può andare in fondo, può fare ancora più male. A me ricorda come tipo di gioco, quella che fu l’Inter di Simoni. Quell’Inter lì aveva bisogno di stare più bassa possibile per regalare metri. Secondo me l’Inter può anche aspettare senza farsi attrarre dal fatto di dover giocare lei. Ha una difesa che quando gioca a campo aperto, fa molta fatica. L’Inter deve andare avanti con questa dimensione”.

