Marani: “Se Suning esce dall’Inter cade un punto di forza e inizia un periodo di incertezze”

Matteo Marani, a Skysport, è intervenuto sulla questione societaria dell’Inter dopo le parole di Marotta che per la prima volta ha ammesso che Suning è al lavoro per trovare dei soci. «Quando Theo Hernandez ha segnato contro la Lazio, l’Inter si poteva trovare prima in classifica e non è successo. In più è tornata dalla vacanza ha fatto un punto in due gare e si son rivisti vecchi fantasmi sul mese di gennaio e poi questa vicenda che è fondamentale. Se l’Inter è in vendita e sta uscendo dal club come sembra, ed era il punto più forte insieme a Conte, perché si trattava di una proprietà forte, ricca e ambiziosa alle spalle della squadra, uno dei punti di forza diventa debolezza. Non hai più certezze, non ci sono sicurezze sugli stipendi, è un quadro che è cambiato molto», ha detto il giornalista.

(Fonte: SS24)