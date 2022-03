Marani: “Inter ufficialmente in crisi. Brozovic? Preoccupa più lo stato di forma”

L'analisi del giornalista: "La squadra che ha dominato il 2021, nel 2022 è nella parte destra della classifica"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Matteo Marani, giornalista, ha analizzato così il deludente pareggio di ieri dell'Inter contro la Fiorentina: "E' stato un sabato ricco di emozioni anche per la corsa scudetto, con Milan e Napoli a guadagnare altri punti su un’Inter ufficialmente in crisi. Appena 7 punti nelle ultime 7 gare, e due solo vittorie - contro Venezia e Salernitana - in due mesi. La squadra che ha dominato il 2021, nel 2022 è nella parte destra della classifica. L’Inter ha subito ieri la migliore organizzazione della Fiorentina, allenata benissimo da Italiano, che nel primo tempo ha messo spesso in difficoltà la squadra di Inzaghi, entrata in campo preoccupata.