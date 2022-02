Marani: “L’Inter di Conte prendeva il largo. Manca Lukaku e un pizzico di ferocia”

Della sfida di ieri sera tra Napoli e Inter e della lotta al vertice in Serie A ha parlato, sulle colonne di Tuttosport, il giornalista

"A due terzi esatti di campionato, ci sono oggi tre squadre raccolte in un punto. Più la Juve che domani avrà modo, in un teorico calcolo, di scendere per la prima volta sotto i dieci punti di distacco dalla prima. Un anno fa, giusto di questi tempi, l’Inter di Conte prendeva il largo sulle rivali. L’impressione è che rispetto a quei giorni manchino Lukaku e un pizzico di ferocia, quella che è costata il derby sette giorni fa. A ogni modo l’Inter si è lasciata alle spalle le due sfide più difficili, mentre il calendario già indica per il 6 marzo il duello tra Milan e Napoli, e può pensare al Liverpool in arrivo tra due giorni. Per anni si è detto e scritto che il nostro campionato era troppo scontato e dunque non allenante, vedremo stavolta se il maggiore equilibrio aiuterà le nostre squadre".