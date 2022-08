Marani: “Lukaku ruba l’occhio, ma Lautaro è unico. Nota di merito per…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Matteo Marani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro lo Spezia e non solo

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Matteo Marani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro lo Spezia e non solo: "Lukaku ruba più l’occhio per la sua forza, ma Lautaro è unico, forse il più importante addirittura. Barella sta tornando il vero Barella, l’anno scorso ha giocato più di chiunque. Grandi progressi rispetto a Lecce. Nota di merito a lato per Dzeko, che da titolare è diventato riserva, entra, lo fa bene. Un grande professionista e questo va rimarcato. L’Inter non ha perso nulla e ha aggiunto. Sarà un campionato molto bello ed equilibrato".