Marani: “Inter, bisognava accelerare quanto prima sul mercato. Squadra stanca e Conte…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Lecce. Questo il commento del giornalista: “Io penso che l’Inter sia stanca. Ieri la squadra è stata molto opaca, poco bella, poco reattiva e dinamica. L’Inter sta viaggiando con la lancetta sulla riserva da un po’ di tempo, ieri è stato un pareggio giusto, il Lecce ha creato e giocato. Riguardavo il volto di Conte è uno che è in difficoltà, trasmette la sua difficoltà. Il mercato dura un mese, però cambia molto tra avere giocatori da avere subito o alla fine. Bisognava che l’Inter accelerasse quanto prima per quanto riguarda questi innesti dal mercato. C’è bisogno, se l’Inter punta allo scudetto, di rinforzi e la squadra ha bisogno di energie nuove. Eriksen e Giroud è un grandissimo salto in avanti per l’Inter, servono“.

(Sky Sport)