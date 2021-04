Marani: “Napoli-Inter, può esserci il colpo di coda di Gattuso. Conte ha dalla sua…”

Del confronto di domenica prossima ha parlato il giornalista soffermandosi su cosa accomuna i due allenatori

Il giornalista ha anche aggiunto: «La squadra nerazzurra accarezza il sogno, ha la convinzione, tante vittorie consecutive, ormai ha un equilibrio, è difficile farle gol, e numeri strabilianti. E parliamo anche di un Napoli che non abbiamo visto e ci aspettavamo. A lungo si è parlato dei demeriti dell'allenatore, in realtà doveva trovare gli uomini migliori. Si annuncia una partita bella, con due allenatori molto carismatici. Conte e Gattuso puntano molto sul lavoro, hanno un approccio totalizzante nel loro lavoro. All'andata per l'Inter fu il bivio e non meritò il Napoli di perdere. Potrebbe essere un'occasione per il colpo di coda della squadra di Gattuso per rientrare tra le prime quattro, ma non può più sbagliare nulla. L'ambiente ha reagito anche al momento più difficile con le varie voci sull'addio dell'allenatore. Penso che comunque ci si stia avviando ad un rapporto finito e ad altri scenari per la prossima stagione».