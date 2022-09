Marani: “Onana o Handanovic? Ecco cosa deve fare l’Inter. Suning? Parole Marotta…”

Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della questione alternanza portieri in casa Inter . Inoltre il giornalista ha analizzato la vittoria dei nerazzurri contro il Torino: "Ieri Handanovic ha fatto bene, se partiamo dall'ultima partita si è meritato il fatto di essere tornato titolare. Io credo che su questo l'Inter debba fare una scelta di campo, Onana o Handanovic. Ho visto da parte di Inzaghi un tentativo, è stato fatto una sorta di assaggio mettendo Onana in porta. Ieri Handanovic è stato il migliore in campo, però l'Inter su questo deve sciogliere il dubbio".

"Onana è il portiere del futuro, però in Coppa non l'ho visto sicurissimo, ma è normale. Ieri l'Inter ha sofferto molto, continua a fare fatica. Ieri forse con Juric in panchina sarebbe stata ancora più dura per l'Inter. Suning? Per quello che ha detto Marotta non siamo così lontano dalla cessione da parte di Zhang. Quello scudetto non arrivato ha pesato tantissimo sull'ambiente, bisogna dimenticare la stagione scorsa. Se non fanno quella svolta rischiano che quelle scorie facciano male a questa stagione".