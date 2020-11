Marani: “Inter, grande segnale. Il club mi è piaciuto. Questa squadra dà il meglio quando…”

Un’ottima vittoria di reazione, una vittoria da grande squadra, quella ottenuta dall’Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I nerazzurri si sono parzialmente lasciati alle spalle la brutta notte contro il Real Madrid, dando una risposta importante. Matteo Marani ha commentato così la prestazione dei nerazzurri:

MANIFESTO – “Darmian? Hakimi rimane di un livello superiore, ma Matteo è il manifesto dell’equilibrio. L’Inter dia il meglio quando non deve interpretare. In partite in cui lo schema è già tracciato, dà il meglio, perché trova solidità e compattezza”.

INDICAZIONE CHIARA – “In trasferta, l’Inter ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi. In casa fa più fatica. Quando i nerazzurri devono fare la partita, fanno fatica, perché hanno interpreti con certe caratteristiche. L’Inter deve vincere, non può parlare di percorso. L’indicazione è chiara: il modo di giocare della squadra è più efficace in trasferta”.

EQUILIBRIO – “Se l’Inter riesce a essere squadra, può superare anche la Juventus. Ci vuole equilibrio, ma soprattutto bisogna trovare soluzioni quando l’altra squadra non ti aspetta. A inizio stagione Conte ha difeso il possesso palla, ma evidentemente all’Inter non frutta. Oggi non c’era il trequartista: Conte deve andare avanti con il suo calcio, con le sue idee”.

VIDAL – “Vidal? Oggi l’ho visto disciplinato, altre volte l’ho visto partire troppo in avanti, lasciando spazio dietro”.

CHAMPIONS – “L’obiettivo dell’Inter è fare bene in campionato, non do troppe colpe a Conte per la Champions. Oggi un grande segnale. E mi è piaciuta la società per il comportamento e le parole dei giorni scorsi”.

(Fonte: Sky Sport)