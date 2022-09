Marani: “Inter, caduta pesante. Crollo prima di tutto di concentrazione. Bonus già esauriti”

"Quello dell'Inter è un crollo, forse di concentrazione. Con questa caduta pesante e rovinosa si mette un po' tutto in discussione, è una sconfitta che per i nerazzurri non ci voleva. Al di là di tutto, al di là della reazione della ripresa, è troppo poco per una squadra che vuole vincere il campionato. Era l'Udinese che sembrava che lottasse per lo scudetto, non l'Inter. Con questa difesa non vai avanti, bisogna capire. L'Inter su 7 partite ne ha perse 3, l'anno scorso ne perse 4 in tutto il campionato. I bonus sono già esauriti. Mi chiedo del perché di certe prestazioni da parte di alcuni giocatori: forse non sentono più la spinta di prima? E' cambiata l'atmosfera?".