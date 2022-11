Marani: “Inter, troppi errori. Onana? Più forte dell’ultimo Handa ma non del primo”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani, giornalista, ha parlato così prima di Atalanta-Inter: "Questa partita è importante per la Champions e per qualcosa in più: il panorama è cambiato tantissimo. Se penso alle prime giornate, col Milan appaiato al Napoli e la Juve tagliata fuori, l'Atalanta partita fortissima, adesso si fanno i conti: oggi si capirà quanto sarà avanti a tutte il Napoli, se a due cifre o una sola. L'Inter è certamente deludente in campionato, però non possiamo non tener conto di quello che ha fatto in Champions: è stato molto importante, alla Juve non è riuscito in un girone più facile.