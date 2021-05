Marani: “Conte vuole garanzie da Zhang. Il problema vero sarà il mercato”

Della situazione economica dell'Inter e dei possibili scenari per il club nerazzurro ha parlato il giornalista a Sky Sport

Dopo i festeggiamenti per la conquista dello scudetto, in casa Inter si pensa al futuro. Ci sono i conti da sistemare e la società parlerà preso con i giocatori e con il tecnico esponendo la propria linea. Di questa situazione ha parlato, a Sky Sport, il giornalista Matteo Marani:

"Conte aspetta di sapere da Zhang quali siano i piani precisi dell'Inter. Ci sarà un taglio su base volontaria, chiederanno disponibilità a giocatori, dirigenti e tecnico a spostare mensilità o a rinuncia. Bisognerà negoziare non puoi imporre in maniera verticale questa decisione. Il problema vero dell'Inter riguarda il mercato, dovrà essere con il segno positivo. Significa che qualche cessione la dovrai fare. Dovrà costruire nuova squadra senza perdere valore tecnico, ma alleggerendosi nel monte ingaggi. Senza rinunciare a quei 5-6 giocatori fondamentali. Se l'Inter riesce a ridursi senza tagliarsi troppo, credo che Conte possa restare. Arsenal e Tottenham le uniche che possono garantire un certo tipo di emolumenti. Lo scorso anno tutti pensavano che sarebbe andato via, poi è rimasto e ha vinto il campionato. Vorrà qualche garanzia nell'incontro e ne ha tutto il diritto visto che ha vinto lo scudetto dopo 11 anni.