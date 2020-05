Marani: “Simoni è nella storia dell’Inter con la S maiuscola. Con Ronaldo…”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Matteo Marani ha lasciato il suo ricordo di Gigi Simoni, ex allenatore dell’Inter che si è spento quest’oggi a 81 anni. Ecco le parole del giornalista:

“E’ sempre rimasto coerente alla sua storia, cresciuto in provincia e formatosi calcisticamente nel Mantova. Aveva umanità e semplicità, sempre molto vicino ai tifosi. E’ riuscito a conservare tutto questo anche dopo essere arrivato all’Inter, la punta della sua bellissima carriera. E’ stato, per esempio, molto comunicativo con Ronaldo, che arrivava quell’estate. Ricordo che in quel momento gli fece da padre. Con molta semplicità e umanità, con il senso della misura. Era gentile e generoso, e fece entrare Ronaldo nella realtà Inter. Dei campionati non vinti, quello del 1997-98 è sicuramente rimasto più nel cuore. Dietro le quinte, diceva che era il calciatore più forte che avesse visto. E ne aveva visti tanti. Seppe valorizzarlo al meglio. Il giorno del fallo di Iuliano perse la sua compostezza, ma senza diventare maleducato. La famiglia gli aveva trasmesso una certa educazione e lui se l’è sempre portata dietro. Ha sempre mantenuto sorriso, disincanto e gentilezza. Ebbe modo di chiarirsi con Moratti dopo l’esonero del 1998-99. Fa parte della storia dell’Inter con la S maiuscola“.

(Fonte: Sky Sport)