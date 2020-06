Marani: “Scudetto? All’Inter serve un filotto quasi completo. Con Eriksen più qualità, ma…”

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato del cammino dell’Inter prima della sfida di San Siro contro la Sampdoria:

“Nell’andata l’Inter ha fatto 31 punti, con gli stessi punti farebbe 85 punti e non bastano. Lo spazio c’è ancora, ma serve un filotto quasi completo. Servono 11-12 vittorie e un pareggio, altrimenti diventa impossibile da fare. Eriksen? Con lui c’è più qualità, ma deve essere coinvolto. L’Inter non riuscivi a fermarla in velocità, ma a Napoli i due attaccanti non hanno brillato. L’intesa delle due punte va riletta. L’Inter sta entrando nel treno dei grandi club europei, lo sta facendo come società, lo dovrà fare poi anche sul campo”.