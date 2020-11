Marani: “Sensi unico per l’Inter, grave perdita per Conte. Nainggolan? Può essere il dodicesimo…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Matteo Marano ha parlato dell’assenza del centrocampista Sensi per infortunio e del ruolo di Nainggolan nell’Inter

“Sensi giocatore più unico dell’Inter, come ordine e come capacità di equilibrare la squadra. Uno dei più importanti a centrocampo, grave perdita per Conte. Disciplinato, ha grande intelligenza, vede i compagni. Il recupero di Sensi può essere fondamentale. Così anche per Nainggolan, dipende da quanto lui ci crede, può essere il dodicesimo per l’Inter”.