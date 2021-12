Marani: “Napoli e Milan devono rispondere all’Inter. Serie A ha due incognite”

Il giornalista ha detto la sua sulla gara di questa sera e si è soffermato sulla lotta finale per il titolo

«Milan e Napoli devono rispondere all'Inter , pare abbastanza chiaro. All'undecima giornata i nerazzurri erano a meno sette rispetto alle due rivali. Come cambiano le cose». Matteo Marani ha parlato della gara di questa sera e si è riferito ai nerazzurri e alla lotta per il primo posto nel campionato di Serie A.

«Nelle ultime sei gare il Napoli ne ha vinta solo una e il Milan due con Genoa e Salernitana. Per chi stasera dovesse perdere diventerebbe più complicato anche se è una stagione molto lunga e ci sono due fattori che ancora non conosciamo. La Coppa D'Africa, nel caso del Napoli in particolare può incidere, e il covid. Bisognerà capire il riflesso da qui fino a Primavera. Non ci può essere un modus assoluto in questo momento», ha detto rispetto alla lotta per il titolo nel campionato di Serie A.