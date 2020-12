Marani: “Suarez? Ci sono lavoratori che non passano l’esame. La Juve poteva evitare tutto questo…”

Il giornalista Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport del caso Suarez e degli ultimi risvolti della vicenda che hanno toccato anche la Juve:

“Ho alta considerazione della cultura e quando la vedo così svilita con docenti che mandano prima le domande a chi deve sostenere l’esame… credo che non si possa fare. Penso ai lavoratori stranieri che non riescono a superare questo esame e li confronto con un professionista che prende milioni e parla solo all’infinito. La Juve tutto questo se lo poteva evitare non tesserando McKennie come extracomunitario. Non so se la Juve sapeva che Suarez sarebbe stato considerato extracomunitario. Molti di noi hanno frequentato l’Università di Perugia e non è questa. È solo una parte dell’Università. L’avviso di garanzia va a favore di Paratici, non è un capo di imputazione. Giusto essere garantisti, il principio deve valere sempre e non a seconda di chi è coinvolto. I ministri devono fare i ministri e non i tifosi, non può fare il selfie con Marotta qualche anno fa dicendo che tifa Juve”.