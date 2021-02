Marani: “Settimana di svolta per l’Inter, è la squadra meglio guidata in Serie A”

Intervenuto a Sky Sport 24 per parlare del derby, Matteo Marani ha parlato di svolta Inter, la squadra meglio guidata della Serie A

"Per l'Inter ripeto una parola: svolta. Le tendenze non si fanno in una partita. I segnali che il campionato manda arrivano nel corso delle settimane. Per l'Inter vedo dei punti di svolta: quello contro il Sassuolo in un momento di difficoltà, e quello di Firenze. A Udine i nerazzurri vennero ingiustamente criticati. Quest'ultima settimana segna la svolta dell'Inter. Adesso tanti cercano la ragione: penso che i nerazzurri siano la squadra più forte insieme alla Juve, ma quella meglio guidata. Eriksen? Secondo me non ha fatto una partita magistrale, ma una buona gara. Il punto forte è lo spirito, la solidità. Prima non vedevo la squadra di Conte, ora la vedo: ha preso 1 gol nelle ultime 6. Handanovic ha fatto finalmente ottime parate. E' un portiere di livello elevato, l'Inter ha avuto risposte".