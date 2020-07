Marani non ha dubbi: “Ecco l’uomo da cui ripartirà l’Inter il prossimo anno”

Matteo Marani, negli studi di Sky Sport, ha parlato dopo Genoa-Inter: “Su Lukaku c’è poco da aggiungere. E’ un giocatore fortemente voluto da Conte e sposta. E’ l’uomo da cui ripartirà l’Inter, non c’è dubbio. Credo che contro il Genoa abbiano dato buone risposte anche la difesa e Brozovic. Non mi è dispiaciuto Eriksen, che comunque è lontano dal giocatore che ci aspettiamo. Abbiamo rivisto un pochino l’Inter di cui eravamo abituati ad inizio stagione, abile a governare le partite, ma non capisco perché non sia stata così per tutto l’anno. La stagione è deludente per quello che poteva essere”.