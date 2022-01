Marani: “L’Inter ha vinto due partite in una. Il gol di Dzeko contro il Venezia vale 6 punti”

Matteo Marani, nel commentare l'ultima giornata di campionato, ha sottolineato l'importanza della vittoria dell'Inter contro il Venezia

"L'Inter non ha vinto una partita, ne ha vinte due. Il gol di Dzeko vale 6 punti, tenendo conto dei punti persi dalle altre. Pur in una partita non brillante, i nerazzurri hanno tesaurizzato nel modo migliore la gara di San Siro. Nel giro di pochi giorni, l'Inter ha ottenuto 4 punti sofferti e, se dovesse vincere contro il Bologna, andrebbe a +7 e in fuga. I nerazzurri, fra le squadre di testa, sono quelli che per ora hanno avuto meno infortuni e casi Covid, le cose sono andate bene, anche se la rosa è forse la più attrezzata".