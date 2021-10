Marca – Per 2 volte il Real ha pensato a Icardi: tutto saltato per un motivo ben preciso

Per due volte il club di Florentino Perez è stato vicino all'acquisto dell'attaccante argentino

Per due volte il Real Madrid ha tentato di acquistare Mauro Icardi. La prima volta nel 2017, la seconda nell'estate del 2018, quando i blancos avevano pensato all'argentino per sostituire il partente Cristiano Ronaldo. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Marca che sottolinea come il club di Florentino Perez avesse poi virato su altri obiettivi perché Icardi era circondato da un "ambiente pericoloso".